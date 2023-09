Roberto Cavalli in electric salsa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Abiti svolazzanti, kimono in seta stampata, pantaloni a zampa, tagli asimmetrici, giochi di trasparenze, silhouette da sirenetta. E ancora tailleur anni Settanta, frange lunghissime, piume e zeppe vertiginose. Piùdi così non si può. Fausto Puglisi, direttore creativo della griffe fiorentina, ora in quota a Dubai, ha riletto i codici dellain maniera didascalica, accontentando buyer e nostalgiche dello stile hippies chic. Una collezione, questa di Puglisi, spensierata e facilmente vendibile come, probabilmente, da input della proprietà. Perché in fondo la moda ormai è soprattutto questo: business. Leggi tutti gli articoli sulla Milano Fashion Week