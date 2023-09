Rivivono in vinile i classici del jazz mondiale | Joe Henderson con «The Standard Joe» Red Records 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «TheJoe» può essere considerato come l’epitome della sua produzione e la sintesi di poetica musicale, quasi palpabile, divisa tradel suo repertorio e la rivisitazione di alcuni evergreen appartenenti ad altri autori. // di Francesco Cataldo Verrina // Parlando di Joeva fatta una piccola premessa in relazione ad una presunta idea di poetica nel. Il concetto di poetica è di natura estetica e si riferisce a tutte le espressioni artistiche, non solo alla poesia – come erroneamente suggerito dal nome – ma anche alla pittura, alla scultura, alla musica, al design, alla cinematografia e alla letteratura in genere. La poetica rappresenta l’insieme strutturato ed organico degli intenti espressivo-contenutistici che un artista esplicita attraverso le sue opere. Parlando di Joe ...