Curiosità: Il Club Atlético River Plate, noto semplicemente come River Plate o River, è una società sportiva con sede nella città di Buenos Aires, nota principalmente per la sua sezione calcistica, che milita attualmente nella Primera División, massima serie del campionato argentino di calcio. Annovera 65 sezioni sportive diverse.

...30 ALBANIA SUPER LEAGUE Kukesi - Tirana 16:00 Partizani - Egnatia 18:30 ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL- Arsenal Sarandi 00:30 ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE Mumbai City (Ind) - Nassaji ...Calcio in tv oggi 18 settembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 00.00 Chicago Red Stars - Angel City (NWSL) - DAZN 00.30- Arsenal (Campionato argentino) - ...

River Plate-Atletico Tucuman (venerdì 22 settembre 2023 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Beltran ha regalato la sua maglia viola a un tifoso del River Plate (VIDEO) fiorentina.it

Lucas Beltran non dimentica la sua Argentina e dopo la partita vinta contro l'Atalanta ieri sera ha regalato la sua maglia a dei tifosi del River Plate. Come mostra un video che circola ...La partita River Plate - Arsenal Sarandi di Lunedì 18 settembre 2023 in diretta: nel primo tempo padroni di casa avanti di due gol, nella ripresa accorcia Cejas ma un rigore trasformato da Miguel Borj ...