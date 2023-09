Rissa dopo il matrimonio | auto speronata | urla e spintoni in mezzo alla strada

Curiosità: La rissa tra Indiana Pacers e Detroit Pistons, nota anche come malice at the Palace (in italiano malvagità al Palace), è stato un durissimo scontro avvenuto in una partita della National Basketball Association (NBA) tra Indiana Pacers e Detroit Pistons il 19 novembre 2004, presso il Palace of Auburn Hills a Auburn Hills, nel Michigan. L'Associated Press l'ha definita come "la rissa peggiore della storia della NBA."

A Genovail matrimonio è scoppiata una violentain strada tra i componenti di una famiglia . In un video che sta girando sui Social si vede un'auto che sperona quella di un parente degli sposi, poi ...Da lì è nata unaviolenta Il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz , ha aggredito un ...uno scambio di parole, Marcos Braz ha aggredito uno dei tifosi, con l'aiuto della sua guardia del ...

Genova: dopo un matrimonio rissa in strada Corriere TV

VIDEO | Lite dopo un matrimonio: auto speronata e rissa in mezzo alla strada GenovaToday

A Genova dopo il matrimonio è scoppiata una violenta rissa in strada tra i componenti di una famiglia . In un video che sta girando sui Social ...GENOVA – Un filmato rappresenta gli attimi di follia dopo un matrimonio. Una maxi rissa con tamponamenti di auto e armi improvvisate è scoppiata a Genova, precisamente a Sestri Ponente.