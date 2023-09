Rissa di Frignano | sette giovanissimi denunciati per lesioni aggravate

(Di mercoledì 20 settembre 2023). Non era unaquella scoppiata per futili motivi nella notte dello scorso 15mbre a, in provincia di Caserta, nei pressi di un bar di quel centro tra, e nel corso della quale due ragazzi rimasero feriti al punto da richiedere le cure dei sanitari. I Carabinieri della locale stazione, a seguito di approfonditi accertamenti hanno ricostruito la dinamica dell’evento e, anche grazie all’analisi dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, hanno scoperto che il violento scontro era stato generato da una vera e propria aggressione del gruppo nei confronti dei due feriti. Oggi i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà gli aggressori, identificati in, i quali dovranno rispondere di ...

(Caserta) - Non era unaquella scoppiata per futili motivi nella notte dello scorso 15 settembre a, nei pressi di un bar del centro tra giovanissimi, e nel corso della quale ...(Caserta) - Non era unaquella scoppiata per futili motivi nella notte dello scorso 15 settembre a, nei pressi di un bar del centro tra giovanissimi, e nel corso della quale ...

Rissa in strada, sette ragazzini denunciati per lesioni CasertaNews

Frignano. Rissa nei pressi di un bar: denunciati sette giovanissimi V-news.it

Non era una rissa quella scoppiata per futili motivi nella notte dello scorso 15 settembre a Frignano, centro dell'agro aversano, nei pressi di un bar tra giovanissimi, e nel corso della ...Un maggiorenne e sei minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver aggredito altri due giovanissimi all'esterno di un bar di Frignano ... sembrava ...