Risponda lei allora | Non si inca*** | Bonaccini sbrocca | lite col conduttore di Radio 24

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Clima teso a 24 Mattino su24. Ospite nella mattinata di mercoledì 20 settembre Stefano. Qui il presidente dell'Emilia Romagna afferma che la sua Regione non è disponibile a ospitare un Cpr per i migranti: "Non so dove vogliano fare i Cpr, qualcuno ci può chiamare dal governo per dircelo?". A quel punto il, Simone Spetia, ricorda che "c'è la necessità di un tavolo costante tra Regioni e governo". Una frase che scatena l'interlocutore: "Sì, ma io non sono mica un falegname. Non è che ho bisogno di costruire tavoli ogni giorno. Noi abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e discutere, perché così tutta la discussione sulla gestione dei migranti è improvvisata. Lei sa qual è la Regione che ha più immigrati rispetto alla popolazione residente? È l'Emilia Romagna. Peraltro avevamo chiesto al governo di ridurre un ...