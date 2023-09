Riforme | Casellati | ' non a colpi di maggioranza ma sinistra collabori'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Andare avanti con le modifiche costituzionali a prescindere dall'opposizione? "Non vogliamo farlo adi, ma se non vuole esserci collaborazione, sono gli altri che vogliono che vada così". Così la ministra per leistituzionali Maria Elisabetta Alberti, in un'intervista oggi su La Stampa, che aggiunge: "Faccio notare poi che nella scorsa legislatura due disegni di legge del Pd, uno di Stefano Ceccanti e uno di Dario Parrini, hanno proposto l'elezione diretta del Capo dello Stato. Bisogna abbassare le barriere ideologiche".

Curiosità: Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati (Rovigo, 12 agosto 1946), è una politica italiana, dal 24 marzo 2018 al 12 ottobre 2022 presidente del Senato della Repubblica nella XVIII legislatura., prima donna a ricoprire tale carica. Dal 22 ottobre 2022 è ministro per le riforme istituzionali nel governo Meloni.

Il disegno di legge sul premierato "è sul tavolo del premier per il traguardo finale", garantisce la ministra per leistituzionali Maria Elisabetta Alberti, intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, in occasione dell'evento "Le buone leggi. Semplificare per fare ripartire l'Italia" ...Così la ministra per lee la semplificazione, Maria Elisabetta Alberti, durante l'evento dal titolo 'Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia', in merito alla riforma ...

Così la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista oggi su La Stampa, che aggiunge: "Faccio notare poi che nella scorsa legislatura due disegni di legge ...