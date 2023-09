Riduzione del seno di 9 chili | l' intervento da record a Lodi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Presso l'ospedale Maggiore dil'equipe di chirurgia plastica diretta dal dottor Omar Jaber ha eseguito unadeldi nove: undadi mastoplastica riduttiva su una donna 40enne affetta da grave difficoltà deambulatoria e deformità della colonna vertebrale causata dal peso eccessivo del. L'asportazione ha riguardato una massa mammaria di 9 chilogrammi. La donna soffriva spesso anche di violenti attacchi di emicrania non non riusciva più nemmeno a camminare con la schiena dritta.

L'intervento - spiega Jaber - è stato realizzato utilizzando una tecnica standard di riduzione mammaria (tecnica di Thorek) che ha previsto il prelievo, la conservazione e poi l'innesto libero

Presso l'ospedale Maggiore di Lodi l'equipe di chirurgia plastica diretta dal dottor Omar Jaber ha eseguito una riduzione del seno di nove chili: un intervento da record di mastoplastica riduttiva su