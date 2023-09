RGG Direct | svelati trailer e data d’uscita di Like a Dragon Infinite Wealth e Gaiden

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Durante ildi Ryu Ga Gotuku di poche ora fa sono stati mostrati idi; di quest’ultimo è stata presentata anche laE partiamo, dunque, proprio da, di cui è stata presentata lainsieme a due(un altro dei quali ha coinvolto). Ladi lancio è stata fissata per il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC. I pre-order sono ora disponibili per le edizioni fisiche e digitali ...