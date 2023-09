Renzi “Sui migranti Meloni sta perdendo la faccia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sulla questione deistala, non perchè oggi sta dicendo cose sbagliate, perchè quando accusa gli altri Paesi non ha mica torto. Il problema è che viene da 10 anni in cui diceva ‘moli affogarè, ‘blocco navalè. Ha vinto le elezioni dicendo una cosa che non sta nè in cielo nè in terra. Da quando c'è lei, gli sbarchi sono raddoppiati. Hanno chiuso gli occhi non i porti”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, ospite a Stasera Italia su Rete4. “Salvini edunque sul tema non sono convincenti. Domenica la destra ha fatto una figuraccia, Sembrava il Pd da quanto era divisi: Salvini a Pontida con Le Pen ea Lampedusa con von der Leyen e dicono due cose in contraddizione: kla destra che ...