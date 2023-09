RemTech Expo | da pubblico e privato progetti sulla rigenerazione

Curiosità: IT-Alert è un sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Idee, esperienze e progetti concreti che fanno parte del ricco programma degli Stati generali organizzati adi Ferrara, dove si sono dati appuntamento 370 espositori e che nella giornata ...Lo ha detto il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nella giornata inaugurale dia Ferrara."Il sistema di Protezione civile nasce sugli eventi del passato, si è configurato nel ...

RemTech Expo, Curcio: lavorare su prevenzione e consapevolezza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

RemTech Expo, Legnini: Ischia è un 'caso' per la gestione catastrofi Tiscali Notizie

Da oggi fino a Venerdi, Ferrara ospita Remtech Expo, hub tecnologico ambientale, internazionale e permanente, specializzato sui temi ...Ferrara, 20 set. (askanews) - "Ci aspettiamo tante proposte sulla rigenerazione, sulla multi-transizione e sullo sviluppo del terzo millennio".