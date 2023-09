Regno Unito - Il bando delle auto diesel e benzina potrebbe slittare al 2035

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dalarrivano nuove conferme e indizi sulla possibilità di una retromarcia sulendotermiche nel 2030: o meglio, di un rinvio. Negli ultimi giorni, diversi sondaggi hanno evidenziato i dubbi di consumatori o concessionari sullo stop alla vendita di nuovetra sette anni, con tanto di critiche e iniziative di protesta contro alcune misure varate dagli enti locali per limitare la circolazionevetture. Inoltre, lo stesso premier Rishi Sunak ha espresso dei dubbi su un repentino passaggio alla mobilità elettrica: in questi giorni, in particolare, fioccano le indiscrezioni sull'ipotesi, allo studio dell'esecutivo, di farla data del cosiddetto "phase-out" dal 2030 al ...

Curiosità: Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in inglese United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; abbreviato in UK, /ju'ke/; sigla italiana RU), è uno Stato insulare dell'Europa occidentale con una popolazione di circa 68 milioni di abitanti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nacque con l'Atto di Unione del 1800, che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922, costituendo lo Stato Libero d'Irlanda.

Secondo i dati del Ministero dei Trasporti sono state acquistate oltre 260mila autovetture 'green' nell'ultimo anno e quasi 400mila veicoli plug-in ...