Regioni | scontro totale con Meloni sui migranti No ai Cpr | così si blocca il Paese | ci opporremo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giorgiadeve fare i conti con un'altra protesta, questa volta gli attacchi alla premier arrivano dai governatori. Lesi oppongono all'idea dell'esecutivo di istituire dei Cpr per ospitare iirregolari in attesa di rimpatrio. "siil" è il coro unanime. Qualcuno si oppone non condividendo il principio, altri – quasi tutti, per la verità – contestano l’improvvisazione del governo nella gestione dei, col rischio che a farne le spese sianoe Comuni. Come se sulle loro spalle - si legge su Il Fatto Quotidiano - fosse scaricato il peso di una emergenza che Palazzo Chigi non sa come risolvere. La decisione di creare almeno un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) in ogni Regione, come stabilito nel ...