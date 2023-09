Regeni | la Consulta decide sul processo agli 007 egiziani

Curiosità: Giovanna Melandri (New York, 28 gennaio 1962) è una politica, economista e ambientalista italiana, deputata dal 1994 al 2012, Ministra per i beni e le attività culturali nei Governi D'Alema I, II e Amato II e ministro senza portafoglio con delega allo Sport nel governo Prodi II.

La sorte del processo per l'omicidio di Giulio, che vede imputati quattro 007 egiziani per il rapimento, la tortura e l'uccisione del ... che ora si potrebbe celebrare solo se la...Roma, 20 set. " "Oggi la Corte costituzionale deciderà se si può procedere contro gli imputati per le torture e l'uccisione di Giulio, anche se i quattro funzionari della sicurezza egiziana non sono stati formalmente raggiungibili. L'autocrate Al - Sisi vuole approfittare di uno strumento di garanzia del nostro sistema penale ...

Caso Regeni, è il giorno della Consulta: ecco la posta in gioco Il Dubbio

Caso Regeni, oggi la Consulta decide sulla ripresa del processo LumsaNews

Un presidio simbolico alla Panchina Gialla di San Venanzo per tornare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. È quello che, ...La sorte del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, che vede imputati quattro 007 egiziani per il rapimento, la tortura e l'uccisione del giovane ricercatore friulano nel 2016 al Cairo, è da oggi n ...