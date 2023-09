Reddito di cittadinanza | truffa da oltre 2 milioni di euro | 600 extracomunitari percepivano il sussidio senza averne diritto

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

A Milano , 633 immigrati sono stati denunciati per percezione illecita deldied uso improprio del beneficio. I proprietari di alcune attività commerciali sono accusati del reato di riciclaggio continuo di soldi pubblici in quanto si facevano effettuare ...MILANO - I carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano hanno concluso gli accertamenti relativi all'indebita percezione deldida parte di cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine somala, e della illecita monetizzazione del beneficio ad opera di commercianti compiacenti. Come emerso dalle ...

La percettrice del reddito di cittadinanza che vince a poker online 155 mila euro e rischia la galera Open

I Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano, hanno concluso gli accertamenti relativi all’indebita percezione del reddito di cittadinanza nella città di ...Protagonisti della vicenda numerosi cittadini extracomunitari (quasi esclusivamente di nazionalità somala) che hanno ricevuto indebitamente il sussidio, essendo privi dei requisiti specifici ...