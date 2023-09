Reddito di cittadinanza | truffa da 2 milioni di euro a Milano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Circa 600 cittadini somali percepivano indebitamente ildie riciclavano i soldi con la complicità di tre negozianti di. Gli indagati versavano al commerciante l’intero credito della carta senza causa tramite Pos o con pagamenti di utenze intestate agli esercenti. Nascondendo la provenienza del denaro. In cambio l’esercente consegnava loro le somme in contanti, trattenendo su ogni transazione una percentuale dal 10% al 15%.L'inchiestaI carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro hanno concluso l’inchiesta affidata loro dalla procura di. Nel 2022 era arrivata un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un bengalese, titolare di un internet point e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche, ritenuto responsabile di riciclaggio continuato e di abusiva attività di prestazione ...

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

Tensione nella mattina di mercoledì 20 settembre a Roma: a piazza Santi Apostoli, in centro, sono arrivati i gruppi di manifestanti dalla Campania, ex percettori deldie membri dei Cobas, per protestare contro le scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Vicino a piazza Venezia, le prime tensioni con i giornalisti e poi con le forze dell'...Dal primo settembre chi è uscito daldied ha fatto domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) dovrebbe indossare quindi un paracadute. Le domande per il ...

