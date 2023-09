Reddito di cittadinanza | stroncato giro illecito | frodati più di 2 milioni e 300mila euro

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

Coinvolti oltre 600 extracomunitari Stroncato dai carabinieri un giro illecito suldidove sono coinvolti oltre 600 extracomunitari e sono stati frodati più di 2 mln e 300mila euro. Sono i carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano ad aver concluso gli ...... - non essere titolati di trattamento pensionistico o beneficiari deldi; - aver prodotto undi lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei ...

La percettrice del reddito di cittadinanza che vince a poker online 155 mila euro e rischia la galera Open

Stroncato dai carabinieri un giro illecito sul reddito di cittadinanza dove sono coinvolti oltre 600 extracomunitari e sono stati frodati più di 2 mln e 300mila euro. Sono i carabinieri del Gruppo ...Parliamo del reddito di cittadinanza, accusato di aver tolto manodopera dal mercato e di aver contribuito al drastico calo di richieste di lavoro nei comparti nevralgici dell’economia italiana, come ...