Reddito di Cittadinanza | scoperto nuovo giro d’affari illecito | frodati oltre 2 milioni di euro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nel milanese è stata scoperta una nuova truffa a danni dello stato per indebita percezione del RdC, unche coinvolgeva circa 600 extracomunitari con cifrei duediLa città di Milano si è resa teatro di una nuova importante operazione dei Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro che ha smascherato un vastorelativo all’indebita percezione deldi. L’indagine ha coinvolto600 cittadini extracomunitari, principalmente di origine somala, e ha portato alla scoperta di una frode che ha sottratto più di 2e 300milaalle casse dello stato.un...

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

MILANO - I carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano hanno concluso gli accertamenti relativi all'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine somala, e della illecita monetizzazione del beneficio ad opera di commercianti compiacenti.

I Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano, hanno concluso gli accertamenti relativi all'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Si è poi accertato, attraverso una minuziosa analisi dei flussi finanziari, che questi effettuavano anomali e ricorrenti acquisti.