Reddito di cittadinanza | proteste | violenza e caos a Roma

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Forti tensioni nella mattinata di mercoledì 20 settembre a. In pieno centro storico, più precisamente a piazza Santi Apostoli, sono giunti gruppi di manifestanti dalla Campania. Bus carichi di ex percettori deldie membri dei Cobas, per protestare contro le scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Le prime tensioni sono avvenute a Piazza Venezia con i giornalisti e poi con le forze dell’ordine. Gli attivisti volevano sfilare in corteo nonostante si trattasse di un sit in. Gli scontri sono avvenuti con la polizia in assetto antisommossa che ha effettuato cariche di alleggerimento respingendo il tentativo di sfondamento. Nel frattempo i pullman da Napoli continuano ad arrivare. Si stima che nelle prossime ore ne arrivino più di 600 per la protesta del “movimento di lotta disoccupati 7 novembre”. La ...

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

