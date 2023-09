Reddito di Cittadinanza | passo indietro | aiuti a chi lo ha perso

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Continua a essere infuocata la discussione in merito all’abolizione deldi. Facile prevedere movimenti di protesta a partire da fine dicembre, considerando come dal 2024 nessuno riceverà più tale sostegno, bandiera del Movimento 5 Stelle. I tecnici del ministero del Lavoro, insieme con l’Inps, sono però al lavoro per studiare una sorta di “paracadute”. L’idea è quella di tendere una mano alle circa 15milane che hanno giàil RdC o lo perderanno. Si tratta di soggetti occupabili, che non hanno diritto al nuovo Supporto per la formazione e il lavoro. Addiodi: ecco il paracadute Sono circa 15mila i soggetti occupabili che hanno già dovuto rinunciare aldi, o che a breve dovranno ...

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

I motivi della protesta Tensione a Roma, a Piazza Venezia tra disoccupati e polizia. La protesta dei senza lavoro partenopei per l'abolizione deldie a favore di corsi di formazione per l'inserimento immediato al lavoro.", bisogna " cancellare " le riforme del passato (ildi), " sprechi e inefficienze devono essere tagliati e le poche risorse che abbiamo devono essere utilizzate al meglio " in nome del " rigore ", con " attenzione all'equilibrio ...

