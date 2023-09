Reddito di cittadinanza | la truffa di 600 percettori grazie a tre esercenti | giro d’affari milionario

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tredi Milano sono stati indagati perché consentivano a dei cittadini stranieri (soprattutto somali) di monetizzare ildiche percepivano indebitamente. In cambio dovevano consegnare delle somme in contanti, trattenendo su ogni transazione una percentuale che poteva essere tra il 10% e il 15%. L’inchiesta dei carabinieri del gruppo Tutela lavoro sugli stranieri beneficiari deldiha permesso di scoprire che queste persone usufruivano del sostegno senza averne i requisiti e ha scoperto l’illecita monetizzazione tramite commercianti compiacenti. Monetizzavano con ildi: l’indagine dei carabinieri A dicembre era già finito ai domiciliari, su disposizione del gip, un bengalese titolare di uno dei tre ...

Curiosità: In Italia, Reddito di cittadinanza è il termine con cui viene identificato il sussidio istituito dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n° 4 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n° 26); a dispetto del nome, é totalmente privo delle caratteristiche di un reddito di base, trattandosi infatti di una forma condizionata e non individuale di reddito minimo garantito.

A Milano, 633 immigrati sono stati denunciati per percezione illecita del reddito di cittadinanza ed uso improprio del beneficio. I proprietari di alcune attività commerciali sono accusati del reato di riciclaggio continuo di soldi pubblici in quanto si facevano effettuare ... MILANO - I carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano hanno concluso gli accertamenti relativi all'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine somala, e della illecita monetizzazione del beneficio ad opera di commercianti compiacenti.

