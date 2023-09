Recensione telecamera EZVIZ C3X | un ottimo “lavoro” sia di giorno che di notte

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In questascopriremo la nuova“smart” di sorveglianza Wi.FiC3X. Questa garantisce un’ottima qualità d’immagini, sia diche diFondato nel 2013,è un marchio dedicato alla creazione di un ambiente sicuro. Conveniente e intelligente per i suoi utenti attraverso i dispositivi intelligenti, una piattaforma basata su cloud e tecnologie AI. I prodotti e servizi innovativi dipossono essere utilizzati in casa, nei luoghi di, in negozi, scuole e altro ancora.consente ai partner di condividere servizi cloud esclusivi, per costruire un fiorente ecosistema IoT. In quest’articolo andrò a presentarvi la nuova smart camera Wi-Fi da esterno di; la C3X, con ...