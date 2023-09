Real Sociedad-Inter stasera | le quote per le scommesse | i favoriti per i bookmakers

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Nella guida tv del 20 settembre 2023 le gare valide per la prima giornata della fase a gironi della Champions League saranno trasmesse sui canali Sky;- Inter su Amazon Prime Video Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 20 settembre c'é la prima giornata della fase a gironi di Champions League . Occhi puntati ...Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 20 settembre 2023: i nerazzurri affrontano in traferta ilgli azzurri il Braga, spicca Bayern - United. In Italia gioca la Serie C E' partita ieri con le prime otto sfide la Champions League 2023/2024 . Le italiane Milan e Lazio hanno chiuso in ...

Champions League, dove vedere in tv Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli Corriere della Sera

La Real Sociedad, invece, si affida al giapponese Kubo per provare a fermare l’Inter già alla prima giornata. (ore 21 su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now) ...Al secondo posto Kubo della Real Sociedad e Willian José del Real Betis vengono raggiunti da Sorloth, autore del gol vittoria in Villarreal-Almeria 2-1. Si sono migliorati rispetto al turno precedente ...