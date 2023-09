Real Sociedad-Inter | scatta l’ora di Pavard! Non l’unico ballottaggio – TS

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’dopo la finale di Champions League ritorna in campo per un’altra straordinaria stagione. La prima sfida, questa sera, sarà contro la. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi già da questa partita dovrebbe partire con le rotazioni. In difesa salgono le quotazioni di Benjamin Pavard, ma non sarà. SCELTE IN DIFESA – È arrivata finalmente l’occasione che Benjamin Pavard aspettava. Prima partita da titolare per il nuovo difensore francese arrivato questa estate dal Bayern Monaco. Pavard prenderà il posto di Matteo Darmian sul centro-destra, con l’italiano che a quel punto sarà un’ottima alternativa a Denzel Dumfries a partita in corso, considerata l’assenza per infortunio di Juan Cuadrado. Al centro della difesa dovrebbe rientrare Stefan de Vrij, ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Commenta per primo Il giorno in cui l' Inter si prepara a scendere in campo contro lanel primo match di Champions League della stagione, Youri Djorkaeff - attaccante franco - armeno ex Inter, oggi ai vertici della FIFA - ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello ...L'Inter affronta laper l'esordio in Champions League: a tenere banco è anche il futuro di Lautaro MartinezLautaro Martinez è pronto ancora una volta a trascinare l'Inter, stavolta sul palcoscenico della ...

Real Sociedad - Inter - Champions League 2023 - 2024 › Gruppo D - Live Diretta Tabellino Streaming 20/09/2023 Potenza IamCALCIO

Godiamoci l'attesa di una Champions League ancora immacolata. Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad e le altre 28 divise in altri 7 gironi. Nessun equilibrio modificato, nessuna gerarchia conferma ...Scopri dove vedere in diretta la partita Real Sociedad-Inter, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...