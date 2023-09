Real Sociedad-Inter Primavera UEFA Youth League | le formazioni ufficiali

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Commenta per primo Oggi è il giorno di- Inter , gara valevole per la prima giornata nel gruppo D in Champions League . L'inviato di Calciomercato.com , Pasquale Guarro sfoglia tre quotidiani sportivi spagnoli: Marca, Sport e ...... vincere un gruppo non semplice composto da Benfica, Salisburgo e gli ostici baschi della. La partita che si giocherà stasera alle 21 nel caldissimo Anoeta di San Sebastian offrirà al ...

Scopri dove vedere in diretta la partita Real Sociedad-Inter, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Davanti alla tv nella sua placida casa di Hannover, oggi pure lui indosserà una maglia a righe bianche e azzurre, la blanquiazul che in basco chiamano “txuri-urdin": la Real Sociedad torna in ...