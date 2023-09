Real Sociedad-Inter Primavera | UEFA Youth League | l’arbitro della partita

(Di mercoledì 20 settembre 2023)si giocherà oggi alle ore 12 all’Instalaciones Deportivas Zubieta XXI: l’ha reso noto. Questa la designazione per la, valida per la prima giornata del Gruppo D2023-2024: ci sarà Nalbandyanfederazione armena. ARBITRO(martedì 20 settembre ore 12) Arbitro: Henrik Nalbandyan (Armenia)Assistenti arbitrali: Mesrop Ghazaryan (Armenia) – Khachatur Hovhannisyan (Armenia)Quarto ufficiale: Ibai Rezola Etxeberria (Spagna)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

- Inter è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici. L' Inter arriva all'esordio in Champions ...3 Alla vigilia della prima sfida della Champions League 2023/24 , l'Inter ha scoperto di dover fare a meno di Hakan Chalanoglu nella trasferta di San Sebastian con la. Simone Inzaghi però non ha fatto tanti drammi: in conferenza stampa ha elogiato Kristjan Asslani , l'erede designato del turco. Nel video sottostante, l'analisi di Pasquale Guarro, ...

Real Sociedad - Inter - Champions League 2023 - 2024 › Gruppo D - Live Diretta Tabellino Streaming 20/09/2023 Potenza IamCALCIO

Champions League, stasera Real Sociedad - INTER in diretta streaming su Prime Video, Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo merco ...Il match d'esordio in Champions League dei vicecampioni d'Europa si gioca fuori casa. Ecco come vedere l'incontro in diretta su Amazon Prime Video ...