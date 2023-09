Real Sociedad-Inter Primavera 3-3 | pagelle | Kamate 7 | bocciato Maye

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’non riesce a tenere il vantaggio nel finale e si fa riprendere per la seconda volta dalla. 3-3 il risultato finale, di seguito ledel match odierno dei nerazzurri. Calligaris 6.5: Una vera e propria saracinesca nel primo tempo, poi essenziale nel secondo in alcune occasioni. Para sul suo primo palo un tiro molto forte dai 15 metri, poi salva la difesa dagli errori commessi. Non può niente sui gol subiti, solo un’indecisione in impostazione che porta ad un palo della: DIFESA Aidoo 6.5: In fase offensiva è una scheggia e si muove molto bene, da registrare però i suoi compiti nella propria metà ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Esordio oggi in Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi che alle 21 di stasera 20 settembre 2023 affronterà la Real Sociedad sul campo dell'Anoeta di San Sebastian per la prima giornata del Gruppo D. I nerazzurri reduci dal 5 - 1 nel derby contro il Milan, sono carichi. L'obiettivo è arrivare in finale e ...Commenta per primo Inizia con un pareggio beffa la UEFA Youth League dell' Inter . I nerazzurri di Chivu vengono rimontati all'ultimo dalla Real Sociedad, che al 90' trova il gol del 3 - 3 e si difende dagli assalti finali della formazione italiana. Nel pomeriggio in campo anche il Napoli contro il Braga .- Inter 3 - 3 5' ...

Real Sociedad, l’eccezione basca diventata modello con formazione e idee TUTTO mercato WEB

La squadra di Chivu ha sfiorato i tre punti in terra spagnola. Ecco i risultati della prima giornata della competizione giovanile europea ...(Adnkronos) – Esordio oggi in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che alle 21 di stasera 20 settembre 2023 affronterà la Real Sociedad sul campo dell’Anoeta di San Sebastian per la prima ...