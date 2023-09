Real Sociedad-Inter | per Inzaghi un doppio trend da invertire

(Di mercoledì 20 settembre 2023)(stasera alle 21) segna l’inizio della Champions League 2023/24 per. Che insegue la vittoria per due motivi. VOGLIA DI LEGITTIMAZIONE – La Champions League sta entrando nel DNA dell’. Perché la finale persa lo scorso 10 giugno a Istanbul è la pietra angolare di questa stagione. E questo emerge soprattutto dalle parole di Simonee dei suoi uomini. Che dalla sconfitta col Manchester City hanno acquisito nuova consapevolezza del proprio potenziale, che dovrà però essere mostrato stasera, nel primo appuntamento europeo della stagione.inaugura la Champions League 2023/24 dei nerazzurri, che puntano a vincere anche perrompere due pessimi ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Presentazione della Partita Il grande spettacolo della Champions League è di nuovo tra noi, e il- Inter rappresenta una delle partite più attese della prima giornata della fase ...Commenta per primo Il giorno in cui l' Inter si prepara a scendere in campo contro lanel primo match di Champions League della stagione, Youri Djorkaeff - attaccante franco - armeno ex Inter, oggi ai vertici della FIFA - ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello ...

Uefa Youth League, Milan-Newcastle e Real Sociedad-Inter: ecco gli arbitri MilanoToday.it

Oggi è tempo di completare la prima giornata della fase a gironi, che per l’Inter significa trasferta a San Sebastian contro la Real Sociedad… Leggi ...Ieri in Champions League si è fatta la storia, col gol di Provedel al 95' per il pareggio della Lazio contro l’Atlético Madrid. Oggi è tempo di completare la prima giornata della fase a gironi, che pe ...