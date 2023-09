Real Sociedad-Inter oggi in tv | Champions League | orario | canale | programma | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La UEFA2023/2024 allieterà, anche quest’, i cuori dei tanti appassionati e supporters delle varie squadre sparse per l’Europa. La massima competizione continentale per club andrà in scena ancora con il primo turno, e con le 16 squadre che devono disputare il match d’esordio. Ieri, martedì 19 settembre, si sono svolti i primi otto affascinanti incontri che hanno già regalato emozioni dal primo all’ultimo minuto: in quest’ultimo caso chiedere ai tifosi della Lazio e a Provedel (LEGGI QUI). Ma concentriamoci sui match odierni e, particolarmente, su. La formazione spagnola e quella italiana si affronteranno questa sera a partire dalle ore 21.00 all’no della caldissimae Arena di San Sebastian. Si ...