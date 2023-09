Real Sociedad-Inter LIVE 1-0 | Mendez vicino al raddoppio | Sommer risponde presente

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’Anoeta, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Anoeta,edsi affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.1-0: sintesi e moviola Minuto di silenzio nel pre-partita per commemorare le vittime della tragedia in Marocco 1? Si comincia. Fischio d’inizio all’Anoeta 2? Prima offensiva della: cross dalla sinistra, colpo di testa dibloccato facilmente da3? Clamoroso palo di Barrenetxea. Grave errore in uscita di ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

REAL SOCIEDAD-INTER 1-0 (4' Brais Mendez) LIVE MATCH 53' - Crossa Barrenetxea, De Vrij manda in corner con un liscio. 52' - Inzaghi prepara tre cambi: pronti ...22.05 - Sarà la Real Sociedad a battere il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI! 22.03 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa. REAL SOCIEDAD: 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia, 24 ...