Real Sociedad-Inter LIVE 1-0 | i nerazzurri cercano di costruire

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’Anoeta, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Anoeta,edsi affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.1-0: sintesi e moviola Minuto di silenzio nel pre-partita per commemorare le vittime della tragedia in Marocco 1? Si comincia. Fischio d’inizio all’Anoeta 2? Prima offensiva della: cross dalla sinistra, colpo di testa di Mendez bloccato facilmente da Sommer 3? Clamoroso palo di Barrenetxea. Grave errore in uscita di Dumfries, che deve ringraziare il ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata della Champions League 2023/24: moviola Real Sociedad- Inter L'episodio chiave della moviola del match tra Real Sociedad ed Inter, valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Michael ...

La Real Sociedad sblocca subito la gara contro l’Inter all’Anoeta. Al 4’ errore in uscita di Bastoni che si fa soffiare il pallone da Brais Mendez che non fallisce a tu per tu con Sommer per il ...REAL SOCIEDAD-INTER 1-0 (4' Brais Mendez) LIVE MATCH 10' - Inter che prova a impostare, ma fa fatica a uscire dalla propria metà campo. Poi cross per Arnautovic anticipato ...