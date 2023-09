Real Sociedad-Inter | le scelte di Inzaghi | un cambio obbligato e un esordio

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023)in Spagna per i nerazzurri che, dopo l’inattesa finale raggiunta dello scorso anno, vogliono puntare in alto anche in questa edizione della Champions Riparte dai Paesi Baschi la campagna europea dell’. Dopo l’inattesa finale raggiunta l’anno scorso, persa contro il favoritissimo Manchester City di Pep Guardiola. I ragazzi di, però, impressionarono per la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.