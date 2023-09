Real Sociedad-Inter | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023)(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la prima giornata nel...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Entrambe le squadre sono impegnate in trasferta con calcio d'inizio alle ore 21: i nerazzurri vice - campioni d'Europa in Spagna sul campo della, invece i campioni d'Italia in carica ...In campo scenderanno, entrambe fuori casa, il Napoli contro lo Sporting Braga e l'Inter contro la. Entrambi i match andranno in scena a partire dalle ore 21, contrariamente a quanto ...

Benjamin Pavard questa sera a San Sebastian contro la Real Sociedad farà il suo esordio con la maglia nerazzurra. Prenderà il posto di Matteo Darmian in una difesa che sarà composta da Stefan de Vrij ...Real Sociedad-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo D in Champions League. Arbitra l'inglese Oliver (definito dopo u ...