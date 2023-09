Real Sociedad-Inter | le possibili scelte di Alguacil per la sfida – SM

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Laè la prima avversaria dell’in Champions League. Gli spagnoli arrivano allaeuropea in una mini-emergenza in attacco. La probabile formazione secondo SportMediaset LEedsi sfideranno questa sera a San Sebastian. Calcio d’inizio dellaore 21:00. Secondo quanto riferito da SportMediaset,deve far fronte ad una mini-emergenza in attacco: con André Silva e Carlos Fernandez indisponibili, al centro dell’attacco ci sarà Oyarzabal che dovrebbe agire da falso nueve. A completare il tridente ci saranno Kubo a destra e Barrenetxea a sinistra. Di seguito la probabile formazione:(4-3-3): Remiro; Traoré, ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Presentazione della Partita Il grande spettacolo della Champions League è di nuovo tra noi, e il- Inter rappresenta una delle partite più attese della prima giornata della fase ...... dove vedere le partite (in tv e in streaming) di Daniele Polidoro iOs 17 arriva oggi: novità, compatibilità, quando e come installarlo di Diego Barbera- Inter, dove vedere la ...

Champions League, oggi Real Sociedad-Inter: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv Quotidiano Sportivo

L’Inter Primavera non va oltre il pareggio con il risultato di 3-3 contro la Real Sociedad (vedi tabellino e pagelle ). In Spagna all’esordio in UEFA Youth League i nerazzurri sprecano per due volte i ...Inizia il cammino in Champions League dell'Inter, attesa alle 21:00 dal debutto nel Gruppo D sul campo della Real Sociedad. In contemporanea, a Lisbona, si affronteranno Benfica e Salisburgo, le altre ...