Real Sociedad-Inter | le formazioni ufficiali | out Dimarco | Acerbi e Thuram C'è Asllani

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Commenta per primo Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League contro lapresentando così la gara. ARRIVIAMO IN FONDO - 'Sono d'accordo con quanto detto ieri da Lautaro, faremo il massimo per provare ad arrivare in fondo come l'anno scorso. Continuiamo il ...STATISTICHE - Gli unici incontri precedenti trae Inter si sono svolti nella Coppa UEFA 1979/80, con gli italiani che hanno vinto 3 - 2 nel punteggio aggregato (3 - 0 in casa, 0 - 2 in ...

Diretta Real Sociedad-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Real Sociedad-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

I nerazzurri scenderanno in campo all’Anoeta alle 21, avversario la Real Sociedad, nella prima giornata del girone D della massima competizione continentale. Appuntamento allo stadio Anoeta, direzione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...