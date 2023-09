Real Sociedad-Inter | le formazioni ufficiali | esordio per Pavard

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sono state appena rese note ledi, gara valida per la 1ª giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Il gruppo D, oltre a baschi e nerazzurri, vede la presenza di Benfica e Salisburgo, che si contenderanno in contemporanea in Portogallo punti preziosi per il passaggio del turno. Il fischio d’inizio diè previsto per le 21:00 allo “Stadio municipale di Anoeta” di San Sebastián, nella regione dei Paesi Baschi. La diretta della partita sarà invece visibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video. Quello di oggi sarà il 1º confronto in Champions League fra biancoblù e nerazzurri, mentre in via ufficiale le due compagini si sono già affrontate nel corso del 1º turno della Coppa ...