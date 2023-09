Real Sociedad-Inter | la Champions League riinizia con un obiettivo chiaro

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è l’esordio inper questa stagione, si comincia nel Gruppo D alle 21 a San Sebastian. Trasferta insidiosa, ma con unda tenere bene in mente. SI RIPARTE – Centodue giorni dopo la finale di Istanbul lariprende da. Uno scenario sicuramente diverso, ma dove quella partita col Manchester City dovrà contare molto. Perché la consapevolezza messa in campo dalla squadra di Simone Inzaghi nell’inizio di stagione è data anche dall’aver giocato alla pari contro i mostri sacri di Pep Guardiola, cosa che dimostra quanto serva arrivare ai massimi livelli. L’deve fare tesoro di quell’esperienza e provare a ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Erano arrivati a un passo dal titolo, ma ora è tutto da rifare: con- Inter di oggi, mercoledì 20 settembre, va in scena il debutto in Champions League dei nerazzuri. La squadra di Inzaghi riparte dalla Spagna nella sua scalata al tetto d'Europa , e per ...- Inter è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici. L' Inter arriva all'esordio in Champions ...

In campo scenderanno, entrambe fuori casa, il Napoli contro lo Sporting Braga e l’Inter contro la Real Sociedad. Entrambi i match andranno in scena a partire dalle ore 21, contrariamente a quanto ...Real Sociedad-Inter è la partita del Girone D di Champions, si gioca alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Amazon Prime Video. Le ultime news ...