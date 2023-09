Real Sociedad-Inter 1-1 | Frattesi | “Che culo sul gol! Partita difficile”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “ChesulÈ stata unamolto, ma ce l’aspettavamo. Siamo stati bravi e fortunati a rimanere sul 1-0: alla fine le partite durano novanta minuti”. Lo ha detto il centrocampista dell’, Davide, a Amazon Prime Video dopo il pareggio in casa della: “Abbiamo giocatori che hanno fatto tante partite, anche in nazionale, e nel derby abbiamo speso molto: ci sta pagare qualcosa fisicamente. Ma possiamo fare meglio: è fondamentale tenere l’attenzione sempre alta”. SportFace.

AGI - L'Inter inaugura la propria Champions League con un pareggio a San Sebastian contro la. Alla Reale Arena il match termina 1 - 1: alla rete in avvio di Mendez , risponde Lautaro a tre minuti dalla fine. Un punto d'oro per i nerazzurri dopo una partita quasi sempre in ...Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime Video dopo la partita di Champions contro laSimone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime Video dopo la partita di Champions contro la. Le sue dichiarazioni: ESCLUSIONE DI THURAM DAI ...

FINALE Real Sociedad-Inter 1-1: Mendez spaventa Inzaghi, Lautaro pareggia all'87' La Gazzetta dello Sport

"Avevo previsto che avremmo affrontato un avversario di valore, siamo stati bravi perché la prima ora non abbiamo fatto bene e abbiamo sofferto. Siamo stati bravi a rimanere in partita, l'abbiamo pare ...Un punto a testa alla Reale Arena San Sebastian. Alla rete in avvio di Mendez, risponde Lautaro a tre minuti dalla fine, dopo parecchia sofferenza per i nerazzurri ...