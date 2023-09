Real | è sempre Bellingham show… anche in Champions

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Chi se nonper la prima vittoria stagionale delMadrid inLeague,lui decisivo Chi se nonper la prima vittoria stagionale delMadrid inLeague,lui decisivo. L’Union Berlino ha retto fino al 93esimo minuto quando il classe 2003 è stato il più lesto a ribadire in rete un tap in semplice semplice. E’show a Madrid: sesto gol in stagione.

Curiosità: Il Real Madrid Club de Fútbol, conosciuto semplicemente come Real Madrid, è una società calcistica spagnola con sede nella città di Madrid. Milita in Primera División, massima serie del campionato spagnolo di calcio.

Come raccontato dal "Mundo Deportivo", tra i club più interessati al calciatore delci sarebbe il Liverpool, alla ricerca di un profilo che possa sostituire l'ex Roma Salah,nel mirino ......Mkhitaryan ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League contro la... Proveremo ad aggiungere tassellinuovi e vedremo dove arriveremo'. TURNOVER - 'Non cambia niente,...

Segna sempre Bellingham, il Real passa al 94' con l'Union. Si salva ... TUTTO mercato WEB

Real Madrid, Ancelotti: "Spero che Italia torni in finale di Champions, ma contro di noi" Sky Sport

Champions League, stasera Real Sociedad - INTER in diretta streaming su Prime Video, Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo merco ...L'Inter vola in Spagna per provare a inaugurare al meglio la stagione di Champions League 2023/24. Ecco dove seguire la partita di questa sera ...