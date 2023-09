Re Carlo III e Camilla in Francia | la calda accoglienza di Macron

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ReIII e la regina consortesono stati accolti all'aeroporto di Orly dalla premier francese Elisabeth Borne. Inizia così la visita di Stato di tre giorni dei sovrani britannici in, che a marzo era stata rinviata per gli scioperi e i disordini legati alla riforma delle pensioni.sono poi stati accolti in modo solenne dal presidente francese Emmanuele dalla Prèmiere Dame Brigitte all'Arc de Triomphe, immagini con cui Londra vuole riaffermare che l'alleanza al di là della Manica rimane forte nonostante le tensioni post-Brexit.ha ricevuto infine all'Eliseo la coppia reale per un colloquio, mentre in serata è previsto un sontuoso banchetto a Versailles. Tra gli invitati vip - scrive Afp - Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant ...

Curiosità: Carlo III (nato Charles Philip Arthur George; Londra, 14 novembre 1948) è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth.

AGI - Gran fermento a Bordeaux per l'arrivo venerdì di Carlo III e Camilla, impegnati nella prima visita di Stato in Francia, con una tappa nel capoluogo del Sud - Ovest, luogo di residenza di 39 mila cittadini britannici.

AGI - Gran fermento a Bordeaux per l'arrivo venerdì di Carlo III e Camilla, impegnati nella prima visita di Stato in Francia, con una tappa nel capoluogo del Sud-Ovest, luogo di residenza di 39 mila c ...