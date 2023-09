Re Carlo e Camilla accolti a Parigi dalla premier Borne e da Macron

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ReIII e la consortesono atterrati all'aeroportono di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico da re. La coppia reale e' stata accolta sulla pista ...

Curiosità: Camilla Rosemary Shand, coniugata Mountbatten-Windsor (in precedenza coniugata Parker Bowles; Londra, 17 luglio 1947) è la regina consorte del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth delle nazioni dal 2022, in quanto seconda moglie di Carlo III.

ReIII e la consortesono atterrati all'aeroporto parigino di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico da re. La coppia reale e' stata accolta sulla pista dalla ...Insieme a lei, in giacca rosa e gonna classica nera,hanno camminato sul tappeto rosso, al termine del quale li attendeva la Bentley reale nera che li ha condotti all' Arco di Trionfo ...

Carlo e Camilla a Parigi, l'incontro con Macron e la cena a Versailles: 150 vip, anche Mick Jagger, Arnault e ilmessaggero.it

Re Carlo III e Camilla a Parigi, al via la visita di Stato in Francia. LE FOTO Sky Tg24

Re Carlo III e la consorte Camilla sono atterrati all'aeroporto parigino di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico ...Carlo III e Camilla sono atterrati in Francia alle 14.09 per la loro prima visita di Stato da monarchi, nel segno del fasto e della solennità ...