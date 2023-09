Rassegna stampa 20 settembre 2023 | ore d’ansia per Giorgio Napolitano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dove oggi arriva in visita Conte. “Non permetterò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”, afferma la Meloni. “È importante che vada avanti il memorandum con la Tunisia, modello da utilizzare poi anche con altre nazioni”, aggiunge la premier. “La Francia non accoglierà migranti da Lampedusa”, ribadisce intanto Darmanin. E Parigi rafforza i controlli alla frontiera transalpina. Ore di ansia per la salute del 98enne presidente emerito, ricoverato da tempo in una clinica romana. Le condizioni già critiche dell’ex capo dello Stato sarebbero ulteriormente peggiorate negli ultimi giorni. Morto ieri in un ospedale del Torinese a 87 anni Gianni Vattimo, filosofo del ‘pensiero debole’ ed ex parlamentare europeo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.