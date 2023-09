Rapinava anziani con violenza | 20enne in manette VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Stazione di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di della custodia in carcere, emessa nei confronti di un ventenne, gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di rapina aggravata. La misura cautelare è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini. Il giovane, di origini romene e domiciliato ad Avellino, è ritenuto responsabile di tre rapine, commesse negli ultimi mesi nel capoluogo irpino: con, consistita nello strattonare e nel colpire le vittime (tra cui un ultrasettantenne), si sarebbe impossessato di denaro e oggetti preziosi, sottraendoli ai malcapitati. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno proceduto all’acquisizione di utili informazioni ...

