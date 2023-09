Ranking ATP | Jannik Sinner punta al 4° posto | cambierebbe tutto per le Finals di Torino

(Di mercoledì 20 settembre 2023)occupa il quartonella ATP Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati acquisiti durante la stagione in corso e che qualifica i migliori otto tennisti alle ATP. Il giocatore italiano vanta all’attivo 4.365 punti e si trova alle spalle del serbo Novak Djokovic (8.945), dello spagnolo Carlos Alcaraz (8.175) e del russo Daniil Medvedev (6.590): nei fatti il pass per gli atti conclusivi diè in cassaforte per l’altoatesino, a cui manca soltanto la matematica certezza della partecipazione all’evento di fine anno. Il 22enne precede il russo Andrey Rublev (3.640), il greco Stefanos Tsitsipas (3.570), il danese Holger Rune (3.055), il tedesco Alexander Zverev (3.030), lo statunitense Taylor Fritz (3.010) e il norvegese Casper Ruud (2.625). ...

Curiosità: I ranking ATP (ufficialmente Pepperstone ATP Rankings per motivi di sponsorizzazione) sono le classifiche mondiali dei tennisti professionisti maschili in singolare e in doppio stilate dall'Association of Tennis Professionals (ATP), l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. Vengono pubblicate sempre di lunedì circa 45 volte l'anno (durante i tornei che durano due settimane, il ranking non viene pubblicato il lunedì che segue la prima settimana) prendendo in esame i risultati delle ultime 52 settimane e sono utilizzate per stilare le entry list e assegnare le teste di serie per i tabelloni principali e di qualificazione di tutti i tornei professionistici. I punti vengono assegnati a seconda del risultato ottenuto in ogni singolo torneo e dell'importanza del torneo, con i quattro del Grande Slam che garantiscono il maggior numero di punti. I punti accumulati nel periodo che precede queste 52 settimane vengono tolti, ad eccezione di quelli guadagnati nelle ATP Finals, che rimangono fino all'ultimo torneo della stagione successiva.

... vincendo con il punteggio di 6 - 4 6 - 2: il ceco non conferma quindi il gran risultato degli US Open, nei quali ha raggiunto il terzo turno entrando con ilprotetto. Il tabellone maschile ...... oltre alla finale di Washington che gli ha permesso di raggiungere il bestdi numero 25. ... [...] L'Olanda può vantare due ottimi singolaristi: Tallon Griekspoor, numero 24e vincitore ...

Reduce da un periodo abbastanza negativo, Lorenzo Musetti va a caccia di buone sensazioni per ritrovare fiducia in vista del finale di stagione indoor. Il tennista azzurro è impegnato questa settimana ...Impegni decisamente “tosti” per le due azzurre in campo nel terzo turno (ottavi) del “Guadalajara Open Akron” , WTA 1000 dotato di un montepremi di ...