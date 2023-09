Rally & Co | i Gazzetta mai domi in Sardegna

Curiosità: Il rally (letteralmente, dall'inglese, "raduno") (in francese rallye) è una disciplina sportiva dell'automobilismo che si svolge su strade pubbliche sia asfaltate sia sterrate utilizzando vetture da competizione derivate da modelli stradali. Per la precisione, si tratta di un misto tra gara di regolarità, visto che sui tratti di trasferimento le vetture devono rispettare il Codice della strada, e gara di velocità a cronometro.

L'equipaggio biellese Pierangelo Tasinato - Luca Ferraris a bordo della Skoda R5, con il piazzamento al 22° posto assoluto nella classifica generale e al 2° over 55 nel fine settimana ald'Aosta, si sono aggiudicati il posto alla finale di Coppa Italia a Pico in ottobre. 'Siamo soddisfatti - commenta il pilota biellese - . L'inizio è stato un po' faticoso perchè aveva piovuto e ...& Co g. c.

Rally: Andreucci-Briani sul podio in Sardegna - Lucca LA NAZIONE

Evgeny Novikov: sempre un passo oltre al limite - Video di Rally Rallyssimo

Petrolio in calo: il Wti scende dello 0,90% a 90,38 dollari al barile, mentre il Brent perde lo 0,83% a 93,56 dollari. I rally dei giorni scorsi si sono conclusi con una discesa dei prezzi.Petrolio in calo: il Wti cede lo 0,90% a 90,38 dollari al barile, mentre il Brent perde lo 0,83% a 93,56 dollari. Le quotazioni tornano ai livelli dei giorni scorsi dopo i recenti rally.