Rai | Marcello Foa nell’occhio del ciclone per l’ospite No Vax

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Invita un medico no vax in trasmissione, bufera su Foa Roma Corriere della Sera, di Antonella Baccaro, pag. 15 Sarà tenuto a far chiarezza sui vaccini antiCovid già stamattina, in una trasmissione riparatoria con esperti — tra gli altri, Giorgio Palù (Aifa) — l’ex presidente della Rai,Foa, che ieri nella sua trasmissione Giù la maschera su Radio1 ha ospitato lo psicoterapeuta no vax, Massimo Citro della Riva. E’ questo il contrappasso scelto dai vertici Rai per placare le polemiche sollevate dalle affermazioni del medico. Quindici minuti nei quali ha potuto dire che i vaccini contro il Covid non sono tali «perché l’antigene, cioè la famosa proteina Spike, che viene fatta produrre dalle nostre cellule, non è mai stato attenuato, cioè reso incapace di nuocere». Quindi, secondo il no vax, «noi introduciamo una pericolosa tossina senza nessuna attenuazione, che ...

Curiosità: Marcello Luigi Foa (Milano, 30 settembre 1963) è un giornalista, dirigente d'azienda e scrittore italiano con cittadinanza svizzera. Dal 26 settembre 2018 al 16 luglio 2021 è stato presidente della Rai.

Dopo le polemiche per le dichiarazioni del medico no vax e sospeso Citro della Riva, Marcello Foa dedica una nuova puntata al Covid e spiega: «Sul Covid ha parlato a titolo personale».