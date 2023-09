Ragazzino ferito in classe a Napoli | denunciato un coetaneo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 15 anni –del ragazzo che stamattina è statolievemente a una coscia durante una lite scoppiata nell’istituto tecnico industriale Marie Curie del quartiere Ponticelli di– è statodai poliziotti del locale commissariato per lesioni. Tutto sarebbe accaduto durante l’ora di educazione fisica. Il ragazzo avrebbe usato oggetto in ferro che non è stato ancora trovato. Davanti agli agenti ha ammesso le proprie responsabilità. Al momento non sono noti i motivi della lite. La vittima è stata trasportata nel vicino ospedale del Mare dove i sanitari gli hanno applicato due punti di sutura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.