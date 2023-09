“Raffa in the sky” porta al Donizetti un’icona rivoluzionaria oltre gli schemi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bergamo. Si avvicina il debutto di “in the Sky”, la nuova opera commissionata dalla Fondazione Teatroper il 2023 anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Ispirata alla figura diella Carrà, storica conduttrice televisiva, cantante, ballerina e attrice, andrà in scena al Teatrodi Bergamo venerdì 29 settembre (alle 20.30), domenica 1° ottobre (alle 15.30), venerdì 6 ottobre (alle 20.30) e domenica 8 ottobre (alle 15.30), con musica di Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un’idea di Francesco Micheli che firma la regia. Questo spettacolosul palco una figura iconica, grande protagonista della televisione italiana ma anche personaggio internazionale. Non sarà una biografia in musica, ma il racconto di una carriera ...