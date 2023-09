(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un ragazzo di 15 anni è statoall’interno di una. L’aggressione nell’ Istituto Marie Curie , nel quartiere di Ponticelli in via Argine. La polizia è stata chiamata perché minorenne era stato ferito con un fendente a una gamba. Ilè stato curato, gli sono stati applicati alcuni punti di sutura, e non è grave. Indagini in corso per appurare la dinamica....

Curiosità: Marsha Thomason (Manchester, 19 gennaio 1976) è un'attrice britannica, nota per il ruolo di Nessa Holt nelle prime due stagioni della serie televisiva Las Vegas e per il ruolo ricorrente di Naomi Dorrit in Lost.

AGI - Un ragazzo di 15 anni è statoall'interno di una scuola a Napoli. L'aggressione nell'Istituto Marie Curie, nel ... Ilè stato curato, gli sono stati applicati alcuni punti ...AGI - Illa settimana scorsa da un coetaneo a Ponticelli di Napoli per una lite durante un'asta del Fantacalcio ha ricordato nel modo più tragico che la nuova stagione delle squadre ...

Napoli, accoltellato a scuola, ha 15 anni. Colpito da pugnalata alla ... Fanpage.it

Quindicenne accoltellato a scuola a Napoli Gazzetta del Sud

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’interno di una scuola a Napoli. L’aggressione nell’ Istituto Marie Curie , nel quartiere di Ponticelli in ...AGI - Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all'interno di una scuola a Napoli. L'aggressione nell'Istituto Marie Curie, nel quartiere di Ponticelli in via Argine. La polizia è stata chiamata ...