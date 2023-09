Quarto | arrestati due pusher in scooter

(Di mercoledì 20 settembre 2023)dueuno di loro è incensurato. Avevano denaro, hashish e cocaina. Sono ai domiciliaridue. I carabinieri della tenenza dihanno arrestato per spaccio di droga L. V., 30enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine e un incensurato di 23 anni. Sono stati sorpresi in Cupa Orlando, nel comune di, mentre cedevano una dose di stupefacente ad un “cliente” poi fuggito. Nel lororinvenuti 29,5 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, tutto diviso in dosi. Addosso anche 1100 euro in banconote di piccolo taglio. I duesono finiti in manette, prima di riuscire a fuggire. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Lascia un ...

Curiosità: Quarto (noto anche come Quarto Flegreo) è un comune italiano di 41 207 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania.

